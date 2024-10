Lilli und Billi reisen über das Meer

× Erweitern Küstenmuseum Wilhelmshaven Die geheimnisvolle Insel mit dem Leuchtturm

Am Samstag dreht sich beim Kinderprogramm alles um die Orientierung auf dem Meer: Wie findet der Kapitän eigentlich den richtigen Weg? Wozu sind Leuchttürme da und was sind das eigentlich für bunte Tonnen? Diesen spannenden Fragen gehen Kinder zwischen 4 und 6 Jahren im Küstenmuseum nach und am Ende wird auch ein eigener Leuchtturm gebaut.

Das Angebot kostet 5 Euro. Eine Anmeldung per E-Mail oder telefonisch unter 04421-400940 ist erforderlich.