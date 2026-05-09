Lilli und Billi: Schiffe reisen übers weite Meer

× Erweitern Küstenmuseum Wilhelmshaven Die geheimnisvolle Insel mit dem Leuchtturm

Am Samstag dreht sich beim Kinderprogramm alles um die Orientierung auf dem Meer: Wie findet der Kapitän eigentlich den richtigen Weg? Wie funktionieren Leuchtfeuer und was sind das eigentlich für bunte Tonnen? Diesen spannenden Fragen gehen Kinder zwischen 4 und 6 Jahren im Küstenmuseum nach, und am Ende werden bunte Seezeichen aus Papier, Farben und viel Fantasie hergestellt

Die Kosten für den Workshop betragen 5 Euro. Anmeldung unter 04421 - 400 940 oder via E-Mail.