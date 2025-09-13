Lilli und Billi: Schiffe reisen übers weite Meer

bis

Küstenmuseum Wilhelmshaven Weserstr. 58, 26382 Wilhelmshaven

Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren gehen gemeinsam auf eine Entdeckungsreise rund um Schiffe, Leuchttürme und geheimnisvolle Klabautermänner. In passender Atmosphäre werden spannende Geschichten erzählt, die von fernen Küsten und mutigen Seefahrern handeln.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.

Info

Dies & Das
04421-400940
bis
