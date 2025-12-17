Lilli und Billi suchen Mammuts in Schnee und Eis

Küstenmuseum Wilhelmshaven Weserstr. 58, 26382 Wilhelmshaven

Im Kinderprogramm mit Lilli und Billi geht es für Kids zwischen 4 und 6 Jahren in die Eiszeit. Sie sehen sich große Knochen von einem Waldelefanten an und staunen über Mammutzähne im Museum. Die Mädchen und Jungen finden heraus, wieso ein Mammut so ein wolliges Fell hatte. Eigene Mammuts können im Anschluss gebastelt und mit nach Hause genommen werden.

Das Angebot kostet 5 Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Info

04421-400940
