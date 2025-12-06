Lilli und Billi: Weihnachtswichtel im Küstenmuseum

Ob der Nikolaus schon da war – oder ob die fleißigen Wichtel seine Geschenke heimlich in ihre Höhle geschleppt haben? Das bleibt vorerst ein Geheimnis! Beim weihnachtlichen Mitmachprogramm können die 4- bis 6-jährigen Knirpse basteln, kleine Überraschungen entdecken und die festliche Stimmung im Museum genießen.

Das Angebot kostet 5 Euro. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte wahlweise telefonisch oder per E-Mail an.