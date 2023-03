Lilly Osterhase

× Erweitern Stadtbücherei Delmenhorst/Foto: Peter Hansen Bilderbuchkino

Das Buch von Julia Klee steht heute im Mittelpunkt des Bilderbuchkinos für Lesefreunde ab 4 Jahren:

Zur Osterzeit ist gehörig was los auf der Butterblumenwiese, denn der große Osterhasen-Wettbewerb steht an. Die Osterhasen treten im Schnellhoppeln, Eierbemalen und Körbchenheben gegeneinander an. Doch plötzlich taucht das fiese Wiesel auf der Wiese auf.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.