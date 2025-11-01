× Erweitern © Studiocanal / Narelle Portanier Lilly und die Kängurus

Chris Masterman ist ein TV-Wettermoderator, der eines Tages den Auftrag erhält, in die Stadt Broome nahe Alice Springs zu reisen. Auf der Fahrt ins australische Outback fährt er ein Känguru-Junges an und lernt auf der Suche nach Hilfe die 11-jährige indigene Lilly kennen. Lilly hat Ahnung und kümmert sich sofort um das verletzte Tier. Chris ist sehr beindruckt und will Lilly dabei helfen, andere verwaiste Känguru-Junge zu retten, deren Eltern getötet wurden. Für beide beginnt ein aufregendes Abenteuer. Basierend auf einer wahren Geschichte. Die originale BBC-Dokumentation war ein Hit in Großbritannien und Australien.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.

Dokumentation, AU/NZ 2024, Regie: Kate Woods, mit Ryan Corr, Lily Whiteley, Deborah Mailman, 107 Min., empfohlen ab 8 Jahren