Lina ist FSJlerin und kommt direkt aus idyllischen Lüneburger Heide. Klar, dass sie ihre Heimat auch anderen zeigen will: Kids ab 12 Jahre gehen auf einen spannenden Ausflug in den Heidepark und verbringen anschließend eine Nacht in Soltau.

Die Gesamtkosten betragen 60 Euro nach Anmeldung auf der Website.