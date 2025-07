Lit.Lesmona: Sag zum Abschied leise Yippieh

Das Literaturfest für Kinder und Jugendliche in Burglesum stellt auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine. Vom 17. bis zum. 20 September entführen fantasievolle Geschichten in fremde Welten.

Als Mama und Papa erlebt und feiert man viele erste Male mit seinem Kind: das erste Lächeln, der erste Schritt, der erst Schultag, die erste Klassenfahrt...Während Eltern alles dafür tun, dass ihre Kinder irgendwann unabhängig sind, erwischt sie das letzte Mal doch kalt. Mit Beginn der Pubertät nabeln sich der Nachwuchs Schritt für Schritt von ihnen ab. Irgendwann bleibt die Zimmertür verschlossen und man sieht die Teens nur noch zum Essen.

Was fangen jetzt Eltern mit sich an, wenn sie merken, dass sie nicht mehr gebraucht werden? "Get your own life", sagt Journalistin und Dreifachmama Nathalie Klüver. Mut statt Wehmut, Chance statt Krise! In ihrem Buch zeigt sie, dass sich mit dem Abschied auf Raten auch neue Chancen auftun. Endlich wieder mehr Zeit für sich und die Partnerschaft und eine neue Beziehungsebene zum Kind.

Die heutige Lesung richtet sich an Mütter, deren Kinder mitten in der Pubertät oder kurz davor stecken...