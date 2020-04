Live gelesen mit Sven Gerhardt

× Erweitern © ARD/KiKa Sven Gerhardt - Live gelesen

Die NDR/SWR-Aktion "live gelesen mit ..." geht in die zweite Runde. Bis Pfingsten lesen Autorïnnen Kindern aus ihren eigenen Büchern in ihren privaten Wohnzimmern per Livestream vor. Die Lesestunden finden immer dienstags und donnerstags statt.

Heute lauschen Kinder ab 8 Jahrem dem Autor Sven Gerhardt, der aus seiner Buchreihe "Mister Marple und die Schnüfflerbande" vorliest und zwar den zweiten Teil "Die Erdmännchen sind los".

Kinder können ihre eigenen Fragen an die Autorïnnen an die E-Mail-Adresse kindernetz@swr.de schicken, mit etwas Glück werden sie direkt im Livestream beantwortet!

Zum Buch: Aus einem Tierpark verschwinden immer wieder auf mysteriöse Weise Erdmännchen. Mister Marple schleust sich undercover in das Erdmännchen-Gehege ein, um den Fall aufzuklären.

Beinahe wäre Sven Gerhardt Lehrer geworden, aber schließlich entschied er sich doch für eine Karriere als Autor und landete mit seiner Reihe "Die Heuhaufen-Halunken" auf die Bestsellerliste der Kinderbücher.

Hier geht es zur Lesung