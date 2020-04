Live gelesen mit Stefanie Taschinski

× Erweitern © ARD/KiKa Stefanie Taschinski - Live gelesen

Die NDR/SWR-Aktion "live gelesen mit ..." geht in die zweite Runde. Bis Pfingsten lesen Autorïnnen Kindern aus ihren eigenen Büchern in ihren privaten Wohnzimmern per Livestream vor. Die Lesestunden finden immer dienstags und donnerstags statt.

Heute hat die Autorin Stefanie Taschinski das Wort und liest Kindern ab 8 Jahren aus ihrern Kinderbüchern vor. Das erste ist aus der Reihe "Bifi und Pops", die sich um den Bienenzüchter Herrn Pops und seinen Hund Bifi dreht. Denn die Autorin ist ebenfalls Imkerin und die Bienen liegen ihr am Herzen. Sie möchte in der Lesung den Zuschauerïnnen zeigen, wie sie bienenfreundliche Blumen anpflanzen können, die das Überleben der Bienen sichern.

Als nächstes folgt ein Buch aus der Reihe "Familie Fleckenteppich". Die Protagonisten Emma hat die Idee, dass alle Bewohnerïnnen von Haus 11 eine Familie sein könnten. So stellt sie sich Frau Becker als Oma für alle und ihre Freundin Aylin als ihre Schwester vor. Nur einer mag sich nicht auf ihr Projekt einlassen: der seltsame Graf im Erdgeschoss.

Kinder können ihre eigenen Fragen an die Autorïnnen an die E-Mail-Adresse kindernetz@swr.de schicken, mit etwas Glück werden sie direkt im Livestream beantwortet!

Hier geht es zur Lesung