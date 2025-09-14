Löschboot 1

Am Tag des offenen Denkmals lädt das Feuerlöschboot Kinder und Erwachsene zur Besichtigung ein. 1941 für die Kriegsmarine gebaut, kam das Löschboot nach dem Krieg zur Bremerhavener Feuerwehr und wurde 1954 von der Stadt übernommen. Seit 1994 liegt es außer Dienst im Museumshafen. Der Schifferverein Rekum und Umgegend von 1919 e.V. hält das 84 Jahre alte, voll funktionsfähige Technikdenkmal in Schuss – mit viel ehrenamtlichem Einsatz. Ein Beispiel dafür, wie wertvoll und erhaltenswert historische Technik ist.

Kostenlose Führungen finden heute nach Bedarf statt. Kinder willkommen!