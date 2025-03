Der Spielfilm für ein Publikum ab 10 Jahren erzählt die Geschichte der 14-jährigen Fußballspielerin Rosi, die sich in einem fremden Land neu behaupten und über sich hinauswachsen muss.

Als ihre Mutter ihr eröffnet, dass die Familie wegen des neuen Jobs ihres Vaters in die Niederlande umzieht, bricht für Rosi eine Welt zusammen. Hier in Suriname in Südamerika hat sie doch das perfekte Leben mit all ihren Freund:innen, ihren geliebten Großeltern und ihrer Leidenschaft für Fußball! Dass sie allein bei Oma und Opa in Suriname bleiben darf, steht nicht zur Debatte und dass ihr älterer Bruder mitkommt, ist für Rosi nur ein schwacher Trost. In den Niederlanden verläuft die Eingewöhnung dann erstmal holprig, bis sich Jitte mit ihr anfreundet. Jitte erkennt ihr Talent und holt sie ins Mädchenfußballteam der Schule. Doch nicht alle sind darüber glücklich, denn sie ist besser als die anderen Mädchen. Um beim anstehenden Fußballturnier als Team überzeugen zu können, muss nicht nur Rosi über sich hinauswachsen.

NL 2023, Regie: Raymond Grimbergen, mit Alyssa van Ommeren, Apollonia Sterckx, 85 Min., FSK: o.A., empfohlen ab 10 Jahren

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro