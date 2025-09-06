Logo! live am Denkort Valentin

× Erweitern © Henry Fried/LZpB Bremen Bunker Valentin

Raus aus dem Studio und hin zu den Kindern: Die Kindernachrichtensendung "logo!" ist auf Tour und macht auch Halt in Bremen: Am Samstag, den 6.9. wird live vom Denkort Bunker Valentin gesendet - und ihr könnt dabei sein!

Die Nachrichten werden auf allen Tour-Stationen direkt vor Publikum moderiert, so können Kinder hautnah erleben, wie eine Nachrichtensendung entsteht und selbst Teil davon sein: durch Interviews, Quizfragen und Abstimmungen.

Alle Stationen wurden gemeinsam mit Kindern festgelegt, so auch der Ort in Bremen: Eine Führung für Kinder am Denkort Bunker Valentin konnte sich aus allen Bewerbungen durchsetzen. In dem Projekt engagieren sich Schüler:innen der Grundschule Farge-Rekum seit 2018 dafür, die Geschichte des Bunkers und seiner Umgebung kindgerecht aufzubereiten. Denn viele Familien besuchen den Denkort, ohne die historischen Hintergründe zu kennen – oder sie finden nur Informationen, die für Erwachsene gedacht sind.

Um das zu ändern, entwickelten zwei freie pädagogische Mitarbeiter:innen des Denkorts zusammen mit den Kindern eine altersgerechte Hörführung mit eigenen Texten in einfacher Sprache. Bislang sind 14 Hörstationen entstanden, weitere entstehen. Die Hörführung der Gedenkstätte "Denkort Bunker Valentin" ist kostenfrei und steht allen Besucher:innen als App zum Download per Smartphone zur Verfügung.

Neben Berichten über das Bremer Projekt werden auch tagesaktuelle Themen erklärt.

Kinder ab 8 Jahren in Begleitung Erwachsener können live dabei sein: Kostenfreie Tickets gibt es online beim ticketservice.zdf.de

Begleitende Infos auf www.logo.de