LOOK Skylift

Expand © LOOK-360°-Panorama Skylift

Vom 24. August bis zum 21. September steht eine spektakuläre Attraktion an der Waterfront: LOOK-360° Panorama ist der höchste mobile Skylift der Welt und ermöglicht auf 70 Meter Höhe einen 360-Grad-Blick über Bremen.

Vier moderne, vollklimatisierte gläserne Kabinen bieten Platz für jeweils 20 Personen. Ein Paralift-System sorgt für ein bequemes und sicheres hinauf- und hinunterfahren. Oben angekommen sieht man Bremen und das Umland aus einer einzigartigen Vogelperspektive. Ein Audio- und Flatmedia-System liefert während der Fahrt interessante Fakten und Geschichten rund um die Waterfront Bremen.

Auch das Eröffnungsprogramm am 24.8. ist geprägt von luftig hohen Attraktionen. Für Mutige kann das Klettern durch alpine Technik an einer 5 Meter hohen Freeclimbingwand in Felsenoptik erlernt werden. Für den besonderen Nervenkitzel können 12 Meter hohe Sprünge auf dem höchsten Bungeetrampolin der Welt durchgeführt werden, bei dem Adrenalinjunkies einen spektakulären Ausblick erleben.

Alle Events am Skylift:

23./24. August, 13 - 19 Uhr: Freeclimbingwand & Bungeetrampolin

24. August, 11 Uhr Eröffnung Skylift

30./31. August: 3. WaterCon Cosplay Convention

6./7. September: 11 - 19 Uhr Hüpfburgenparadies

14. September: 11 - 18 Uhr Bremer Mobilitätstag