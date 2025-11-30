× Erweitern © Gabi Paul / Volker Dominiczak Lotta kann fast alles

Das Mobile Figurentheater Bremen spielt für Kinder ab 4 Jahren in der Kesselhalle ein Stück nach den Büchern von Astrid Lindgren.

Lotta kann eine ganze Menge: Sie kann Ski laufen, pfeifen, Blumen gießen, Geschirr spülen, rodeln und kranken Leuten helfen. Sogar Rad fahren kann sie – beinahe – im Geheimen. Freche und liebevolle Geschichten über die kleinen Schwierigkeiten, groß zu werden und ernst genommen zu werden.

Der Eintritt kostet 7 Euro.