Lotta kann fast alles

Kulturzentrum Schlachthof Findorffstr. 51, 28215 Bremen

Das Mobile Figurentheater Bremen spielt für Kinder ab 4 Jahren in der Kesselhalle ein Stück nach den Büchern von Astrid Lindgren. 

Lotta kann eine ganze Menge: Sie kann Ski laufen, pfeifen, Blumen gießen, Geschirr spülen, rodeln und kranken Leuten helfen. Sogar Rad fahren kann sie – beinahe – im Geheimen. Freche und liebevolle Geschichten über die kleinen Schwierigkeiten, groß zu werden und ernst genommen zu werden.

Der Eintritt kostet 7 Euro.

