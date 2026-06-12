× Erweitern © Figurentheater Fundevogel Lotta zieht um

Das Figurentheater Fundevogel spielt für Kinder ab 4 Jahre die Geschichte von Lotta aus der Krachmacherstrasse, basierend auf dem Kinderbuchklassiker von Astrid Lingren. Nach einem Streit mit Mama zerschneidet Lotta ihren Pulli. Dann beschließt Lotta gemeinsam mit ihrem Schwein Teddy auszuziehen. In dieser Familie kann sie nicht mehr bleiben. Im Nachbarhaus bei Tante Berg ist noch Platz für Lotta auf dem Dachboden. Tagsüber macht es Spaß, in einer geheimnisvollen Rumpelkammer zu spielen. Aber abends, wenn es dunkel wird?

Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.