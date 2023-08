× Erweitern © Capelight Pictures Lou - Abenteuer auf Samtpfoten

Die 10jährige Clémence findet auf dem Dachboden ein verwaistes Kätzchen. Kurzerhand nimmt sie das kleine Fellknäuel bei sich auf und kann auch ihre Eltern überzeugen, dass Lou bleiben darf. Die beiden sind fortan unzertrennlich, und so fährt Lou sogar mit ins Ferienhaus in die Vogesen. Dort entdecken sowohl der Stadtkater als auch das Stadtkind die Abenteuer des wilden Waldes: Luchse, Eulen, Wildschweine und den riesigen Hund der seltsamen und schroffen Nachbarin Madeleine. Als Clémence erfährt, dass sich ihre Eltern scheiden lassen und dazu noch Kater Lou verschwindet, stürzt sie sich blindlings in den Wald und wird in einem Moment der Gefahr von Madeleine gerettet. Schließlich muss Clémence sich der schweren Entscheidung stellen, Lou in die Freiheit des Waldes zu entlassen – oder ihn zurück in die Enge der Stadtwohnung mitzunehmen.

F 2023, Regie: Guillaume Maidatchevsky, mit Capucine Sainson-Fabresse, Corinne Masiero, FSK: ab 6, empfohlen ab 8 Jahren, 83 Min.

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.