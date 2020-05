Luca und Ludmilla

× Erweitern © ARD/KiKa Sibylle Hein - Live gelesen

Autorin Sybille Hein liest am Dienstag für Kinder ab 8 Jahren und wird dabei von Ra'fat Muhammad auf dem Schlagzeug begleitet.

Die Lesung ist Teil der NDR/SWR-Aktion "Live gelesen mit", die in die zweite Runde geht. Bis Pfingsten lesen Autorïnnen Kindern aus ihren eigenen Büchern in ihren privaten Wohnzimmern per Livestream vor. Die Lesestunden finden immer dienstags und donnerstags statt. Kinder können ihre eigenen Fragen an die Autorïnnen an die E-Mail-Adresse kindernetz@swr.de schicken, mit etwas Glück werden sie direkt im Livestream beantwortet!

Über das Buch: Luca wollte Schlagzeuger der Schulband werden, aber nun ist sein größter Traum geplatzt. Sein Vater liegt auf dem Sofa herum und die Mutter schickt ihm nur noch Postkarten aus ihrem neuen Leben. Lucas Leben ist also alles andere als rosig. Jetzt kommt ein größeres Unheil auf ihn zu, denn die böse Hexe Ludmilla braucht für ihre neuesten Trank unbedingt das Blut eines einsamen Kindes. Sie hat ihn seit Monaten durch ihre Kristallkugel beobachtet. Doch als sie Luca endlich in ihren Turm lockt, kommt alles anders. Das Leben der garstigen Hexe wird durch Lucas quirlige Energie gewaltig auf den Kopf gestellt.

Das Klappern, Rumpeln und Schaben von Ra'fat Muhammads Schlagzeug und die Kreisch- und Gesangseinlagen garantieren eine echte Hexenküchenatmosphäre.

Sybille Hein ist in ihrem Leben nicht nur Autorin und Illustratorin, sondern auch Kabarettistin und Modedesignerin. Ihre Bilderbücher und Geschichten für Kinder und Erwachsene schreibt und illustriert sie seit 1999.