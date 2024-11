Winterbasar

× Erweitern © Romy Hauptreif Duftende Girlande, DIY zu Weihnachten

„Ohne Bedenken Schönes schenken“ lautet das Motto auf dem beliebten Flohmarkt im Gemeinschaftsgarten der Klimawerkstatt. Da bieten Bastler:innen, Upcycling-Expert:innen und andere Kreative ihre selbstgemachten Produkte an. In gemütlicher Atmosphäre, mit einem warmen Getränk in der Hand, kann hier entspannt nach Geschenken gestöbert werden. Rund um die Basarstände sorgen Punsch und Glühwein, Kuchen und Feuertonne, Lichterketten und Musik draußen auf der Lucie für die passende Stimmung. Außerdem kommt Romy aus der Werk.Neu.Stadt und bastelt mit euch und den Kids nachhaltige Deko.

Kunsthandwerker:innen und Handarbeitsfans, die gerne häkeln oder stricken, schöne Dinge aus Holz, Schmuck oder Siebdrucke gestalten, können ihre selbstgemachten Produkte auf dem Markt anbieten: Einfach per E-Mail anmelden, eine Standgebühr gibt es nicht, ein leckerer Beitrag für das Kuchenbuffet ist willkommen!