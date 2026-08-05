Lucy und die Magie der Möglichkeiten

Wie sieht eine Welt aus, in der alles möglich scheint? Die Autorin Keziah-Naomi Edinam Tsagli nimmt Kinder ab 5 Jahren in der Bilderbuchlesung mit auf eine inspirierende Reise voller Vorstellungskraft und Mut. Im Anschluss an die Lesung vertiefen die Kinder die Geschichte spielerisch und kreativ. Eine Einladung zum Zuhören, Mitdenken und Entdecken.

kostenfrei