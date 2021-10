× Erweitern © Barnsteiner Filmtipp: Lügen haben kurze Beine

Diese zu Herzen gehende Vater-Sohn-Geschichte für Publikum ab 10 Jahren erzählt einfühlsam und mit viel Humor von Theo, der sich nach der Trennung von der Mutter Sorgen um seinen Papa macht.

Zum Inhalt: Théo ist zwar sehr klein für sein Alter, dafür aber der beste Spieler in seiner Fußballmannschaft und ein echtes Talent! So wie er dribbelt kein Zweiter, das finden alle. Als ein Talentscout aus England in der Gegend ist, wird sogar Théos Vater hellhörig und lässt sich von den möglichen Chancen seines Sohnes begeistern. Das passt Théo ganz gut, denn er macht sich schon lange Sorgen um seinen Vater, der seit der Trennung von der Mutter vor allem trinkt und sein Leben nicht mehr auf die Reihe bekommt. Und wirklich, mit der Aussicht, seinen Sohn vielleicht demnächst nach England zu begleiten, beginnt Théos Vater sein Leben umzukrempeln. Als der Scout von Arsenal London Théo jedoch eine Absage erteilt, bringt er es nicht übers Herz, seinen Vater zu enttäuschen und tischt ihm eine Lüge auf. Jetzt muss Théo nur noch irgendwie bei dem Verein unter Vertrag gestellt werden, bevor sein Vater Lunte riecht.

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und Erwachsene 6 Euro.

Fourmi – B/F 2019, Regie: Julien Rappeneau, mit Francois Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier, Laetitia Dosch, 100 Min., DF