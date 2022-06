Bach-Renaturierung – was ist das eigentlich?

In der Mitmachaktion geht's für Nachwuchsforscher:innen von 8 bis 12 Jahren auf einen Ausflug an die Schönebecker Aue mit Beobachtung, Untersuchung und Ratespiel.

Durch Bachbettverlegung, Uferbefestigungen, Staustufen und einen unterirdischen Schacht, der in den Vegesacker Hafen mündet, sieht die Schönebecker Aue an vielen Stellen nicht mehr wie ein natürlicher Bach aus. Etliche Tierarten, die früher hier lebten, sind verschwunden. In den letzten Jahrzehnten haben Expert:innen immer wieder Veränderungen am Bach vorgenommen, damit sich Wassertiere dort wieder wohl fühlen können. Das sehen sich die Teilnehmer:innen mal aus der Nähe an.

Treffpunkt: Bremen-Schönebeck, Braut-Eichen, Einmündung Wanderweg zur Aue (gegenüber Hausnummer 10)

Bitte telefonisch anmelden.