Lustige Mini-Kuchen

Kinder zwischen 5 und 10 Jahren backen und dekorieren in der Wohnküche: Mit Zuckerguss, viel Farbe, süßen Toppings gestalten sie witzige, verrückte und bunte Gesichter. Es wird gerührt, verziert und genascht.

Natürlich darf am Ende jeder seine selbstgemachten Kunstwerke mit nach Hause nehmen.

Die Teilnahme kostet 3 Euro nach Anmeldung.