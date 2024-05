× Erweitern © wolfsburger figurentheater compagnie Luzie & Oskar und das weite Meer

Die wolfsburger figurentheater compagnie spielt unterm freien Himmel ein Stück über Schwimmen, Strand und Abenteuer für alle Wasserratten ab 3 Jahren.

An einem sonnigen Tag am Meer lernen sich Luzie und Oskar kennen. Luzie ist ein aufgewecktes, abenteuerlustiges Mädchen und eine echte Wasserratte. Oskar dagegen ist eher schüchtern und vorsichtig. Er findet Angeln cool und ins Wasser steckt er nur den großen Zeh. Was diese zwei unterschiedlichen Kinder am Strand erleben und warum Schwimmen lernen wichtig ist, erzählt diese peppige Strandgeschichte.

Ein Fahrrad mit Anhänger, eine Puppenspielerin, die mit wenigen Handgriffen aus dem Anhänger einen Steg, Strand und Wasser zaubert, macht das Urlaubsfeeling perfekt.

Der Eintritt ist frei!