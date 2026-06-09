× Erweitern © Freilichtmuseum Kiekeberg Märchentag im Mühlenmuseum Moisburg

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach... Das Mühlenmuseum Moisburg verwandelt sich in eine zauberhafte Kulisse für neugierige Familien. Unter dem Motto „Es war einmal…“ öffnet das historische Bauwerk seine Türen für eine Erlebnisauszeit direkt an der Este.

Märchen und Lieder in der Mühle laden kleine wie große Besucher:innen zum Mitsingen ein, auf dem Burggelände lockt ein Märchenparcours, mit Bastelaktionen werden Kinder kreativ und bei der spannenden Mühlengeister-Rallye spüren junge Entdecker:innen den Verstecken des Hauses nach. Ein Highlight wartet im Amtshaus gegenüber: Um 12 sowie um 15 Uhr hebt sich dort der Vorhang für das Puppentheaterstück „Trude Wetterfrosch“, inszeniert von Hamännchen und Companie.

Und neben all dem Zauber fasziniert das echte Handwerk. Die Amtswassermühle aus dem Jahr 1723 erwacht zum Leben, wenn die Müller zeigen, wie die Wasserkraft der Este das mächtige Rad in Bewegung setzt und aus regionalem Bio-Roggen feines Schrot entsteht. Die lebendige Zeitreise vermittelt hautnah, wie das Müllerleben vor rund hundert Jahren aussah.

Für eine Verschnaufpause zwischen Theater und Entdeckertour sorgt das Mühlencafé. Bei hausgemachter Mühlentorte, Blechkuchen oder einem Eis lässt sich der Spätsommer auf der Uferterrasse genießen. Ein Spaziergang entlang des angrenzenden Estewanderwegs rundet den Sonntagsausflug ideal ab.

Der Eintritt ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei, Erwachsene zahlen 3 Euro.