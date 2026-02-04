Ab in den Märchenwald geht es zur Osterzeit im neuen Figurentheaterstück: Auf der Bühne entsteht ein lebendiges Wimmelbild voller bekannter Märchenfiguren – mal geheimnisvoll leise, mal lustig und laut. Es klettert, fliegt, tanzt und bellt, alles gerät durcheinander und lädt zum genauen Hinsehen ein.

Das Publikum begibt sich auf eine mutige Entdeckungsreise durch Dinge, Formen und Märchen, bei der es viel zu staunen, zu hören und zu entdecken gibt. Immer mit der Frage: Wie viele Märchen erkennst du?

Das Figurentheater mit Musik empfiehlt sich für Publikum ab 3 Jahren. Ein fantasievolles Theatererlebnis für kleine und große Entdecker:innen – reingehen, schauen, staunen!