Mäusetunnel: Verbindung gestalten

Beim Jugendbeteiligungsprojekt des Beirat Walle wird der sogenannte Mäusetunnel zwischen Almatastraße und Hagenweg künstlerisch gestaltet.

Das LidiceHaus begleitet das Projekt in einer koordinierenden Funktion. In den Herbstferien bringen die Kinder und Jugendlichen zusammen mit den Mitarbeiterïnnen die Tonelemente im Tunnel an, die sie bis zu den Herbstferien bedruckt hatten. Die Tonplatten ergeben ein größeres Bild, das die beiden Tunnelenden miteinander verbindet. Die Idee dazu hatte der Künstler Mirsad Herenda.

Einfach vorbeikommen und Ideen mitbringen.

Wer weitere Fragen hat, kann sich gerne bei Hannah Schroeter im LidiceHaus unter schroeter@lidicehaus.de oder 01520-4398488 melden.