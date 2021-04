Vorbereitung auf die Stillzeit

Beim Treff gibt es viele Geschichten, Tipps und Ratschläge zum Thema Stillen. Wer bereits eigene Erfahrungen gemacht hat oder sich zu Themen wie Milchstau, zu viel oder zu wenig Milch austauschen möchte, bekommt praktische Tipps und professionelle Beratung.

Die kostenfreie Veranstaltung ist als echtes Treffen vor Ort in der Frühberatungsstelle Süd geplant. Sollte das nicht möglich sein, wird sie online via Zoom durchgeführt. Die Anmeldung ist bis zum 18.05.2021 telefonisch oder per E-Mail möglich.