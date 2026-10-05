Was passiert, wenn wir einfach anfangen zu spielen? Im Kindertheaterworkshop mit dem Jungen Theater Bremen erfinden die Teilnehmenden zwischen 8 und 12 Jahren Geschichten und neue Welten, werden laut und leise, mutig und verrückt und schauen, was passiert.

Dabei lernen sie sich und die anderen kennen, entdecken neue Blickwinkel und merken: Im Theater gibt es kein Richtig oder Falsch – nur ganz viel Raum zum Ausprobieren.

Die Teilnahme am Workshop unter der Leitung von Frauke Herrmann, Theaterpädagogin am Theater Bremen und Teil des Performancekollektivs 5chwe5ter, ist kostenfrei nach Anmeldung: reservierung@kulturambulanz.de