× Erweitern © Universum Bremen Code Week Bremen

Dass Programmieren nicht nur eine Mitgestaltung der Zukunft ermöglicht, sondern auch kreative Ideen Wirklichkeit werden lässt und Spaß macht, zeigt auch das Universum Bremen, das sich vom 18. bis 20. Oktober an der Code Week beteiligt.

Ob Blumen als Schlagzeug oder Löffel als Joystick – bei dem offenen Makey-Makey-Workshop können Kinder ab 8 Jahren, aber auch Erwachsene mithilfe einer Platine alle leitfähigen Gegenstände als Computertasten nutzen und damit zum Leben erwecken. Je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad probieren die Teilnehmenden vorgefertigte Konstruktionen aus, bauen einen eigenen Controller oder entwickeln mit der Programmiersprache „Scratch“ sogar ein individuelles kleines Spiel.

Der Makey Makey-Workshop „Mach ´ne Banane zum Klavier – Spielcontroller mal anders“ findet am 18., 19. und 20. Oktober 2022, jeweils in der Zeit von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr statt. In dieser Zeitspanne können Interessierte einfach vorbeikommen und mitmachen: Jede halbe Stunde gibt es eine kleine Einführung. Maximal 14 Plätze stehen gleichzeitig zur Verfügung. Die Teilnahme ist im Universum-Ticket inbegriffen und erfordert keine Anmeldung.

Das gesamte Programm und weitere Informationen zur Code Week Bremen finden sich online unter bremen.codeweek.de.