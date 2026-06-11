Macht euch bereit zum Laternelaufen

Der Herbst ist da, die Blätter fallen und die Tage werden dunkler. Was gibt’s da Schöneres als eine leuchtende Laterne? Nach dem BilderBuchKino „Laterne, Laterne Lieselotte“ basteln die Kinder ihre eigenen, bunten Laternen.

Die Plätze fürs Basteln sind begrenzt. Anmeldung in der Bibliothek unter 0421 361 59877 oder an vahr@stabi-hb.de