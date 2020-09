Kijuko: Madison

Zum siebten Mal findet das Bremer Kinder- und Jugendfilmfest KIJUKO statt, in diesem Jahr als verkleinerte Ausgabe an drei Tagen mit sechs spannenden Filmen für alle Altersgruppen. Mit dabei ist auch die Kurzfilmrolle mit einem lustigen Programm für Kinofans ab 4 Jahren. Anstelle der Kinderjury sind diesmal die Zuschauerïnnen gefragt, die im Anschluss an die Vorstellung ihrem Lieblingsfilm zum Publikumspreis verhelfen.

Ein rasant radelnder Familienfilm über Ehrgeiz, Leistungsdruck, Freundschaft und die erste Liebe für Publikum ab 9 Jahren ist heute an der Reihe. Madison hat einen Traum: Die Zwölfjährige möchte als jüngste Nachwuchssportlerin in den deutschen Nationalkader der Radrennfahrerinnen aufgenommen werden. Wie schon ihr Vater vor ihr hat sie nur ein Ziel: Gewinnen! Als sie jedoch nach einem Streit mit einer Konkurrentin aus dem Trainingslager geworfen wird, bricht für sie eine Welt zusammen. Zu allem Überfluss schleift ihre Mutter sie dann auch noch für den Rest der Sommerferien in ein verschlafenes Bergdorf im österreichischen Tirol. Hier lernt Madison die aufgeweckte Vicky kennen, die sie spontan mit zum Mountain-Bike-Parcours nimmt. Nach anfänglicher Skepsis beginnt Madison nicht nur der neuen sportlichen Herausforderung, sondern vor allem einer neuen Freundschaft eine Chance zu geben.

D/A 2020, Regie: Kim Strobel, mit Felice Ahrens, Florian Lukas,Maxi Warwel, Valentin Schreyer, Emilia Warenski, 87 Min., empfohlen ab 9 Jahren

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro

Schulklassen können alle Festivalfilme auch an den Wochentagen von Montag, den 28. September, bis Donnerstag, den 8. Oktober für Vorstellungen an den Vormittagen buchen. Die Reservierung für Schulklassen erfolgt unter 0421-56647630.

