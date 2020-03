No waste! Upcycling für Mädchen

© KUBO Mädchen-Atelier, Upcycling

In den Herbstferien verwandeln sich die Klassenzimmer in Künstler-Ateliers: In der KUBO-Werkstatt machen Mädchen und junge Frauen ab Kids ab 11 Jahren die Welt bunter und besser.

Im Kurs von Montag bis Freitag entstehen Kunstobjekte aus Alltagsgegenständen, Gefundenem, nicht mehr gebrauchten und kaputten Gegenständen. Ex- Gardinen, Ex-Klamotten und Ex-Bettbezüge werden mit Nadel, Faden und Nähmaschinen vor dem Wegwerfen bewahrt und bekommen ein neues Leben eingehaucht.

Die Teilnahme am Ferienkurs für Mädchen von Montag bis Freitag ist kostenfrei nach Anmeldung.