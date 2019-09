Mädelsabend: Karriere, Kinder, Kassensturz

Wie schafft man es, nach der Babypause beruflich wieder durchzustarten? Wie lassen sich Karriere und Kind vereinbaren? Und wie können Frauen ihre Altersvorsorge selbst in die Hand nehmen, damit es im Alter auch finanziell reicht?

Exklusiv für Frauen startet ein neue Veranstaltungsreihe der Sparkasse Bremen rund um die Themen finanzielle Unabhängigkeit und Altervorsorge. Dann stehen für einen Abend Informationen aus erster Hand und lebendige Diskussionen mit Expertinnen rund um Frauen und Finanzen, Kinder, Karriere und Kassensturz im Fokus.

Finanziell unabhängig sein möchte wohl jede Frau. Aber wie soll das gehen, wenn man die Kinder versorgt und zeitweise gar nicht und lange Jahre in Teilzeit arbeitet?

Tatsache ist: Frauen haben gleich ein dreifaches Nachsehen bei der Altervorsorge. Dieser so genannte Gender Pension Gap gilt für die gesetzliche Rente genau so wie für die betriebliche und die private Altersversorgung. Die Rentenlücke beträgt satte 53 Prozent, mit anderen Worten: Die Rentenbezüge der Männer sind im Schnitt mehr als doppelt so hoch wie die der Frauen.

Jede fünfte 67-Jährige wird deshalb 2036 von Altersarmut bedroht sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus dem Jahr 2017 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und des Zentrums für Wirtschaftsforschung (ZEW) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung.

Der Grund liegt schlicht in der traditionellen Rollenverteilung: Frauen arbeiten wesentlich häufiger Teilzeit und werden für die gleiche Arbeit immer noch schlechter bezahlt als Männer, nämlich durchschnittlich 21 Prozent weniger. Da meistens die Mütter nach der Geburt länger für die Kindererziehung zu Hause bleiben, haben sie auch weniger Berufsjahre, in denen sie in die Rentenkasse einzahlen. Früher reichte die Rente des Mannes meist auch für die Versorgung der Ehefrau oder der Witwe. Inzwischen reicht die gesetzliche Rente allein selbst für viele Männer nicht mehr aus, um im Alter den gewohnten Lebensstandard zu halten. Und das wird in Zukunft auch nicht besser: Das Rentenniveau sinkt bis 2030 vermutlich auf nur noch 44 Prozent des letzten Bruttoeinkommens.

Die Finanzexpertin Friederike Borttscheller-Friedrichsen, Mutter ein dreijährigen Tochter und selbst teilzeitbeschäftigt, rät Frauen sich mit Themen wie Altersvorsorge auseinanderzusetzen, denn Frauen sind von Altersarmut deutlich stärker betroffen als Männer. 1400 Euro Rente braucht man zurzeit im Alter, um gut leben zu können. Frauen bekommen im Schnitt aber nur 665 Euro. „Das ist erschreckend. Aber statt zu handeln, verdrängen viele Frauen das Thema und hoffen, dass schon alles gut gehen wird.“ Wenn Frauen für die Kinderebetreuung beruflich zurückstecken, sollte sich daher der Vollzeit arbeitende Mann an der Altervorsorge der Frau beteiligen, weil schließlich die Frau ihm das erst ermöglicht.

Als eine von drei Expertinnen gibt sie beim Mädelsabend weitere praktische Tipps, wie Frauen ihre finanziellen Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen und die für sie beste Altersvorsorge finden können. Zur Auftaktveranstaltung sind neben Friederike Borttscheller-Friedrichsen außerdem die Frankfurter Finanzexpertin Claudia Müller, Coach Kathinka Forstmann, die Marketing- und Vertriebsleiterin von HO Immobilien+ Baukonzepte GmbH und Brigitte von Engelbrechten als Referentinnen eingeladen. Radiomoderatorin Rieke Bargmann moderiert den Abend, dazu gibt es Infostände, Buffet und Getränke.

Der Eintritt kostet 19 Euro, die komplett dem Verein Schattenriss e.V. und seiner Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen gespendet werden. Interessentinnen melden sich einfach persönlich in jeder Sparkassenfiliale oder online an.

