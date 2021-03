Männlichkeit und Fürsorge - geht das zusammen?

Die Debatte über (weibliche) Sorgearbeit und ihre gesellschaftliche Wertschätzung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die Forderung nach partnerschaftlicher Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist allgegenwärtig. Doch ist das überhaupt möglich? Dr. Ann-Madeleine Tietge, Autorin der Studie "Make Love, Don't Gender - Heteronormativitätskritik und Männlichkeit in heterosexuell definierten Paarbeziehungen", spricht im Vortrag über Männlichkeitsbilder, Fürsorge und den Versuch, in einer patriarchalen Gesellschaft eine gleichberechtigte (heterosexuelle) Beziehung zu leben.

Der kostenlose Online-Vortrag findet per Livestream statt und ist Teil der Veranstaltungsreihe der ZGF Bremerhaven unter dem Motto "Alles anders, alles digital? Fortschritt, Vielfalt und #femaleEmpowerment" anlässlich des Internationalen Frauentags.

Um teilnehmen zu können, wird um eine Anmeldung unter office-brhv@frauen.bremen.de gebeten.