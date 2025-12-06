× Erweitern © Stadthalle Bremerhaven Rumpelstilzchen auf Rollen

Die Kinder und Jugendlichen des Rollkunstlaufverein ERC Bremerhaven führen jedes Jahr ein Märchen in der Stadthalle auf. Die Karten für das wunderbare Spektakel sind so begehrt, dass Familien und Schulklassen sich schnell ihre Plätze sichern sollten:

In diesem Jahr entführen die rund 100 jungen Darsteller:innen das Publikum in die Welt von Rumpelstilzchen. Das Märchen handelt von einer Müllerstochter, die vom König gezwungen wird, Stroh zu Gold zu spinnen. Ein geheimnisvolles Männlein hilft ihr dabei – im Gegenzug verlangt es erst Schmuck und schließlich ihr erstes Kind. Als sie das Kind behalten will, gibt das Männlein ihr eine Chance: Wenn sie seinen Namen errät, darf sie es behalten.

Eine mitreißende Geschichte, bei der ein Happy End natürlich nicht fehlen darf. Die spektakuläre Bühnenkulisse, akrobatische Figuren und selbstentwickelte Ton- und Musikaufnahmen machen das Märchen zum Erlebnis für Kinder und Erwachsene.

Die Tickets für die beiden Familienvorstellungen am 9.12. können ab 11,50 Euro online oder vor Ort erworben werden.

Schulklassen können sich für Sondertermine am 7. und 8.12. telefonisch unter 0471-591759 anmelden.