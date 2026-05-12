× Erweitern © ERC Bremerhaven Der gestiefelte Kater auf Rollen

Der ERC Bremerhaven begeistert mit einem neuen Märchenklassiker in der Stadthalle Bremerhaven, und wer Tickets für die beiden Shows ergattern möchte, sollte schnell sein!

Wenn die knapp 100 Kunstläufer:innen vom Rollschuhclub über das Parkett flitzen, ist die Vorweihnachtszeit perfekt. Frei nach den Gebrüdern Grimm erzählt das Ensemble die Geschichte des schlauesten Vierbeiners der Märchenwelt, so wie ihr es noch nie gesehen habt. Mit List, Charme und schnellen Schritten stellt der Kater das Leben seines Müllerssohns auf den Kopf. Der ERC verpasst dem Klassiker wie gewohnt seine ganz eigene, schwungvolle Note – voller Humor, überraschender Effekte und beeindruckender Choreografien.

Seit 1992 gehört die Show im Dezember fest zum Bremerhavener Kulturkalender. Was das Publikum auf der Fläche sieht, ist das Ergebnis monatelanger Teamarbeit: Rund 90 Läuferinnen und Läufer feilen an ihren Pirouetten und Sprüngen, während Eltern, Freund:innen und Vereinsmitglieder im Hintergrund schneidern, hämmern und malen. Drei öffentliche Vorstellungen stehen in diesem auf dem Programm, die exklusiven Kita- und Schulaufführungen sind bereits ausgebucht.

Karten gibt es ab 18,50 Euro online auf stadthalle-bremerhaven.de, telefonisch unter 0471 / 59 17 590 sowie direkt im Ticket-Center der Stadthalle Bremerhaven.