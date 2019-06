200 Jahre Bremer Stadtmusikanten, ein guter Anlass, sich mit diesem weltberühmten Märchen einmal ganz anders zu beschäftigen. Unter dem Motto "Märchen goes YouTube" veranstaltet das Deutsche Auswandererhaus einen dreitägigen Workshop für 12- bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler und lädt diese ein, sich dem Thema Märchen & Migration visuell zu nähern. Die Helden in Märchen begeben sich aus verschiedenen Gründen auf Wanderschaft. Während ihrer Reisen treffen sie auf die unterschiedlichsten Weggefährten. Diese Geschichten sollen die Workshop-Teilnehmer kreativ umsetzen: Was haben die Stadtmusikanten auf ihrem Weg nach Bremen erlebt? Wie wäre es Schneewittchen ergangen, hätten nicht die fremden sieben Zwerge sie von ihren Tellern essen lassen? Unter fachkundiger Anleitung entwickeln sie zunächst ihre eigene märchenhafte Idee und verfassen anschließend ein kleines Drehbuch. Dann geht’s ans Eingemachte, ob mit oder ohne Requisiten: Vor der Kulisse des Deutschen Auswandererhauses mit seinen inszenierten Ausstellungsräumen und auf dem Gelände rund um den Neuen Hafen drehen sie ihre eigenen Videos, um sie später zu schneiden und ihnen den Feinschliff zu verleihen. Am letzten Tag des Workshops wird bei einem Festival das beste Video gekürt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Workshop findet vom 11. Juli bis 13. Juli ganztägig statt. Eine Anmeldung ist unter info@dah-bremerhaven.de erforderlich.