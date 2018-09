Märchenbilder

In diesem Atelierkurs für Kinder ab 6 Jahren dreht sich alles um den vielseitigen Künstler Hans Christian Andersen. Die Teilnehmer tauchen in seine Geschichte von der Schneekönigin ein und erschaffen mit eigenen Bildern ihr eigenes Märchenbuch. Ideen holen sie sich zum Beispiel in der Ausstellung „Hans Christian Andersen. Poet mit Feder und Schere“, in der die Kinder märchenhaft gezeichnete, gekleckste und geschnittene Papierkunstwerke entdecken und anschließend im Atelier ihre eigenen Werke gestalten können. Frei nach Andersen? Frei nach Walt Disney? Oder frei nach eigenen Ideen? Die Kinder bestimmen das Ergebnis!

Der Kurs findet immer mittwochs vom 24.10. bis 12.12.18 in der Zeit von 16:30 bis 18 Uhr statt.

Die Teilnahmegebühren betragen 70 Euro, für Familienmitglieder im Kunstverein in Bremen 60 Euro. Eine Anmeldung unter 0421-329080 ist erforderlich