Märchenführung

200 Jahre Bremer Stadtmusikanten, ein Grund zum Feiern! Der Bremer Stadtmusikantensommer 2019 steht ganz im Zeichen der vier tierischen Abenteurer, die der Not entfliehen und in Bremen ihr Glück machen wollten. Eine Auswanderergeschichte der besonderen Art, die das Deutsche Auswandererhaus zum Anlass nimmt, Migration im Märchen genauer zu betrachten. Auf einem Rundgang durch das Deutsche Auswandererhaus lernen Familien die Bremer Stadtmusikanten, Schneewittchen und andere Märchen als „Migrationsgeschichten“ neu kennen und erfahren, wie nicht nur Menschen, sondern auch Märchen in alle Welt auswanderten.

Die Teilnahme beträgt für Kinder 12 Euro und für Erwachsene 18 Euro inkl. Museumseintritt. Eine Familienkarte ist für 39,90 Euro zzgl. 3 Euro pro Person für die Teilnahme an dieser Veranstaltung erhältlich. Eine Anmeldung ist unter 0471-902200 erforderlich.