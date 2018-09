× Erweitern Wildpark Schwarze Berge Märchenhafte Nachtwanderung

Das Natur-Erlebnis-Zentrum nimmt Kinder und Erwachsene mit auf eine fabelhafte Reise durch den Wildpark: In der Dämmerung wandern die Teilnehmer entlang der Tiere, die auch in den erzählten Märchen von Katja Breitling eine Rolle spielen. An einem lodernden Feuer stärken ein heißer Punsch und Prinzenbrot die Gruppe für den weiteren Weg durch den Wildpark-Wald. Entlang der Strecke müssen die Teilnehmer kleine Aufgaben meistern, um ohne Irrwege durch die Märchenwelt zu gelangen.

Treffpunkt ist vor dem Eingangsgebäude; Kosten: inkl. Punsch 15 € für Erwachsene und 12 € für Kinder (Jahreskarteninhaber zahlen 2 Euro weniger).