NDR Info präsentiert den Kindern in der Sendung Mikado am Morgen Grimms Märchen, die frisch zusammen mit dem bekannten Schauspieler und Sprecher Stefan Kaminski aufgenommen wurden. Welche drei Märchen er am dritten Advent vorliest, ist eine Überraschung. Während der Sender die Weihnachtslieder liefert, können Kinder und Eltern es sich mit Kakao und Lebkuchen vor dem Radio gemütlich machen.

