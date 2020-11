Christoph Finger liest Märchen

Kein Weihnachtsmarkt in Bremerhaven, bedeutet auch: Kein Märchenbus in diesem Jahr? Neben den geschmückten Weihnachtshütten war der Bus, in dem Schauspieler Christoph Finger Märchen und Geschichten für Kinder gelesen hat, seit vielen Jahren eine echte Attraktion für Familien.

Jetzt kommt die Rettung! In weihnachtlicher Dekoration liest der Schauspieler jetzt bis Weihnachten an jedem Freitag um 15 Uhr eine neue Geschichte, die per Video auf Facebook, Youtube und Instagram erscheint.

× Erweitern © © Mailin Knoke / Erlebnis Bremerhaven GmbH Christoph Finger im weihnachtlich geschmückten Promotionsbus

Die oben erwähnten Märchenhütten können im Rahmen des Bremerhavener Lichterglanzes vom 23. November bis zum 3. Januar bestaunt werden, die im neuen Glanz erstrahlen.