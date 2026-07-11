Märchenwelt

Wie würde eine Welt aussehen, in der alles stimmt? Wie ein Miteinander, das allen guttut, und eine Natur, die intakt bleibt? Und was würde sich auf der Stelle ändern, wenn ein Zauberstab zur Hand wäre?

Im zweitägigen Schreibworkshop gehen junge Geschichtenerfinder:innen zwischen 8 und 12 Jahren diesen Fragen auf den Grund.

Geleitet von Kinderbuchautorin Corinna Gerhards, die unter anderem Abenteuer für Elea Eluanda aus dem Bibi-Blocksberg-Universum verfasst, entstehen Texte und vielschichtige Collagen, die die persönlichen Wunschwelten und Zukunftsgedanken der Teilnehmer:innen aufs Papier bringen.

Die Teilnahme kostet 4 Euro für beide Tage (am 7. und 8.11.) nach Anmeldung über buergerhaus-hemelingen.de oder telefonisch unter 0421 / 45 61 98