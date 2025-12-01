Magic Market

Im Rahmen der Sonderausstellung Magie feiert das ganze Museum ein Fest, und dann heißt es "Vorhang auf" für Zauber, Orakel, Rituale, Kräuter, Dämonen und tanzende Tische:

Die Besucher:innen gehen auf eine schamanische Reise, plaudern mit „Quercus“, dem sprechenden Baum, gestalten ihren eigenen Hausgeist und finden ihren ganz persönlichen Glücksbringer-Edelstein.

Wer es ganz genau wissen will, kann mit den Kurator:innen in die Geheimnisse magischer Welten abtauchen. Auch die Dauerausstellungen des Museums sind geöffnet und die Gäste können beim Gewinnspiel auf Stempeljagd durchs Übersee-Museum gehen.

Der Eintritt kostet 15 Euro, Karten können online oder an der Tageskasse gekauft werden.