Magic Market
bis
Übersee-Museum Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen
Im Rahmen der Sonderausstellung Magie feiert das ganze Museum ein Fest, und dann heißt es "Vorhang auf" für Zauber, Orakel, Rituale, Kräuter, Dämonen und tanzende Tische:
Die Besucher:innen gehen auf eine schamanische Reise, plaudern mit „Quercus“, dem sprechenden Baum, gestalten ihren eigenen Hausgeist und finden ihren ganz persönlichen Glücksbringer-Edelstein.
Wer es ganz genau wissen will, kann mit den Kurator:innen in die Geheimnisse magischer Welten abtauchen. Auch die Dauerausstellungen des Museums sind geöffnet und die Gäste können beim Gewinnspiel auf Stempeljagd durchs Übersee-Museum gehen.
Der Eintritt kostet 15 Euro, Karten können online oder an der Tageskasse gekauft werden.