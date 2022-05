Magic Mountain & Schneewittchen all inclusive

× Erweitern © Marianne Menke Magic Mountain und Schneewittchen all inclusive

Das Theaterensemble des Blaumeier-Ateliers ist den Königen, Prinzessinnen und blutrünstigen Gestalten auf furchtlose Weise zu Leibe gerückt. Ihre Inszenierung für Publikum ab 10 Jahren stellt die Märchenwelt auf den Kopf.

In der Heldenreise Magic Mountain muss eine in die Jahre gekommene Gang alter Freunde allerlei Abenteuer an einem magischen Berg bewältigen. Mit Glück und Geschick bringen sie den Schaden an der Welt wieder in Ordnung.

Auch Schneewittchen könnte eigentlich zum Heulen zumute sein: gerade ist sie urplötzlich zur Halbwaise geworden und schon tröstet sich ihr Vater mit einer Gasthausbekanntschaft. Kaum hat ihre Mutter, die Königin, den letzten Atemzug getan, setzt er Schneewittchen schon eine Stiefmutter vor die Nase.

Die Schauspieler:innen haben Bühnenfiguren und Handlungen entwickelt, die Heldentaten und Schläue, Unheil, Gnade, Liebe und Triumph in neue Gewänder hüllen und jeder Vorwegnahme trotzen. Über Blaumeiers Märchen- und Mythenabend liegt ein irrlichternder Schimmer unerwarteter Wendungen.

Tickets für 15 Euro können online, per E-Mail oder telefonisch reserviert werden.