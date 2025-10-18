× Erweitern © Musée des Confluences/Olivier Garcin Naturmagie, Übersee-Museum Bremen

Märchenwald, Hexenhut, Zaubershow und schwarzer Zauber… Magie ist die Fähigkeit, den gewöhnlichen Lauf der Dinge mithilfe okkulter Kräfte zu verändern oder unsere Wahrnehmung durch Illusionen zu beeinflussen. Im Laufe ihrer Geschichte schwankte die Magie zwischen (Aber-)Glauben und Wissen, zwischen bösen und guten Absichten, zwischen Geheimhaltung und Spektakel.

In der Sonderausstellung widmet sich das Museum diesem universellen und zeitlosen Phänomen. In vier Ausstellungsbereichen mit rund 400 Exponaten – von naturwissenschaftlichen Objekten über archäologische Funde bis zu ethnografischen Schätzen – tauchen die Besucher:innen in die Welt der geheimnisvollen Rituale und funkelnden Illusionen ab. Dabei wird das Thema „Magie“ aus einer Vielzahl von Perspektiven betrachtet von der Heilkunst der Schamanen über westliche Zauberkunst bis zu aktuellen Strömungen wie Neoschamanismus und ökofeministischer Hexenbewegungen.

Die Ausstellung kann vom 18. Oktober bis zum 7. April besucht werden.

Eintritt: Kinder ab 6 Jahre 7,50, Erwachsene 15 Euro

Öffnungszeiten: Di - Fr 9 - 17, Sa/So 11 - 17 Uhr, während der Schulferien öffnet das Museum um 10 Uhr, an Feiertagen abweichend

Die Ausstellung wurde vom Musée des Confluences (Lyon) und dem Muséum de Toulouse übernommen.