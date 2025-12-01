Magische Begleiter erfinden und zum Leben erwecken

Der schlaue Kater Salem, die treue Jiji, die geheimnisvollen Raben Abraxas und Nimmermehr, die weise Schildkröte Kassiopeia, der fröhliche Pinguin Juri, der listige Fuchs Rabbat oder der faszinierende Daemon Pantalaimon – sie alle sind Familiars, also magische Vertraute, die ihren Besitzer:innen in aufregenden Abenteuern zur Seite stehen.

In der Familienaktion finden die Kinder im Museum gemeinsam heraus, welchen Tieren in verschiedenen Kulturen magische Kräfte zugeschrieben werden und lassen sich davon inspirieren, um anschließend ihren ganz eigenen Familiary zu erfinden. In einem kreativen Zine halten die Familien ihre Ideen fest und erwecken ihre magischen Begleiter zum Leben.

Die Teilnahme kostet 17,50 Euro, ermäßigt 14 Euro; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.