Magische Orte und wie man sie findet

© Stephan Walzl Bühne Eins - Kinderkonzert

Nach der erfolgreichen Premiere des Kinderkonzertes spielen nun im Live-Stream die Musiker des Oldenburgischen Staatsorchesters, welche zum Oldenburgischen Staatstheater gehören, ein Werkstattkonzert für die ganze Familie. Der Dirigent und Moderator Thomas Honickel nimmt das Publikum auf eine musikalische Reise durch ganz Niedersachsen.

© Stephan Walzl Bühne Eins - Rätselraten

Im Vorfeld ist Rätselraten angesagt. Zwischen den jeweiligen Ortsnamen wie Buxtehude, Leer, Bassum oder Padingbüttel und dem folgenden Musikstück stellt sich jeweils eine zwingende Verbindung her, die es zu erraten gilt. Daraus entsteht ein bunter Reigen an Musik, der seine Herkunft in den zahlreichen Regionen Niedersachsens findet und von Solisten des Opernensembles und Mitgliedern des Oldenburgischen Staatsorchesters vorgetragen wird.

Unter der Telefonnummer 0441-2225144 ist das Publikum live zum Mitmachen aufgefordert und die Beteiligten hoffen auf Anrufe aus möglichst vielen der genannten Orte.

Diese Produktionen werden gefilmt und auf Oeins TV über Kabel, auf deren Homepage sowie der Facebook-Seite und der Homepage des Staatstheaters gezeigt.